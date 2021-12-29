Задержаны шесть человек по делу о мошенничестве при уборке Васильевского острова

Все они – представители субподрядчика и субсубподрядчика ГУДП "Центр".

В Петербурге возбудили два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантами стали шесть человек, все они – представители субподрядчика и субсубподрядчика ГУДП "Центр", крупнейшего городского дорожного предприятия. Об этом пишет "Фонтанка".

По версии следствия, участники подрядной цепочки не выполняли тех работ по уборке Васильевского острова, за которые им переводил деньги "Центр". Ущерб в каждом случае составил больше миллиона рублей. Стражам порядка предстоит выяснить, с кем общались подрядчики в унитарном предприятии.

Ранее мы писали, что эколог Шевчук раскритиковал Беглова за провальный старт мусорной реформы.

Фото: Piter.TV