Эколог Шевчук раскритиковал Беглова за провальный старт мусорной реформы

Глава Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый Крест" Юрий Шевчук раскритиковал бездействие губернатора Александра Беглова в области мусорной реформы. Эколог отметил, что вместо проработки важных вопросов градоначальник три года преимущественно занимался кадровыми перестановками.
Они эти самые три года только назначали новых чиновников. Новые чиновники, которые образовались недавно, у них не три года было, а три месяца. Подготовиться за три месяца невозможно. А вот почему они три года заводы не строили, это, видимо, не от большого ума, не знаю, как еще это объяснить.
Отметил эксперт
Новый проект Смольного стартовал 1 января 2022 года. По мнению Шевчука, мусорная реформа оказалась провальной, петербургские дворы превратились в свалку отходов. Массовые жалобы горожан власти города, видимо, решили проигнорировать. Эколог считает, что все это время губернатор "как-то слабо" реагировал на происходящее и перекладывал ответственность на мусорного оператора.
Ранее НЭО попросил горожан не оставлять строительные отходы на мусорных площадках.
Фото: Piter.TV
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