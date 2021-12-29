Эколог Шевчук раскритиковал Беглова за провальный старт мусорной реформы

Глава Северо-Западной общественной экологической организации "Зеленый Крест" Юрий Шевчук раскритиковал бездействие губернатора Александра Беглова в области мусорной реформы. Эколог отметил, что вместо проработки важных вопросов градоначальник три года преимущественно занимался кадровыми перестановками.

Они эти самые три года только назначали новых чиновников. Новые чиновники, которые образовались недавно, у них не три года было, а три месяца. Подготовиться за три месяца невозможно. А вот почему они три года заводы не строили, это, видимо, не от большого ума, не знаю, как еще это объяснить.

Отметил эксперт