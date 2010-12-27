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Шесть тонн швейцарского сыра задержали на подъезде к Петербургу
Сегодня, 12:07
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himif

Шесть тонн швейцарского сыра задержали на подъезде к Петербургу

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На сырных головах были наклеены этикетки с подделанными датами.

В среду, 25 декабря, на подъезде к Петербургу сотрудники городского Управления Россельхознадзора задержали 6-тонный груз сыра из Швейцарии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Во время ветеринарного контроля инспекторы заметила на сырных головах двойные этикетки, на верхних даты изготовления и сроки годности были увеличены. Кроме того, в специальном сертификате не было данных о номерах клейм на некоторых сырах. Партия продукта следовала автомобилями в одно из городских предприятий. На данный момент от Швейцарии ждут разъяснения по найденным нарушениям. Грузополучатель попал под административное дело.

Ранее в Петербурге уничтожили 3 тонны польских груш.

Фото: pixabay

Теги: россельхознадзор, сыр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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