В Петербурге уничтожили 21 тонну польских груш

В четверг, 19 декабря, стало известно, что в городе на Неве уничтожили 21 тонну польских груш. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
Причина для ликвидации польского товара — неверно оформленная документация. Как оказалось, груши должны были прибыть в Беларусь, а не в Северную столицу. Договор на поставку был заключен с минской компанией Zenzer. Также на складе без документов хранился товар Нидерландов.
Отмечается, что груши уничтожили "механическим способом".
Ранее мы сообщали о том, что два прилавка в петербургском торговом комплексе лишили 300 килограмм санкционки.
Фото:pixabay
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