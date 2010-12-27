В Петербурге уничтожили 21 тонну польских груш

Причиной уничтожения продуктов стала неверно оформленная документация.

В четверг, 19 декабря, стало известно, что в городе на Неве уничтожили 21 тонну польских груш. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Причина для ликвидации польского товара — неверно оформленная документация. Как оказалось, груши должны были прибыть в Беларусь, а не в Северную столицу. Договор на поставку был заключен с минской компанией Zenzer. Также на складе без документов хранился товар Нидерландов.

Отмечается, что груши уничтожили "механическим способом".

Ранее мы сообщали о том, что два прилавка в петербургском торговом комплексе лишили 300 килограмм санкционки.

Фото:pixabay