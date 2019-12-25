Шесть процентов петербургских компаний привлекают к работе животных

Коты чаще всего выполняют в офисах функцию "антистресс".

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob рассказали, что шесть процентов петербургских предприятий привлекают к работе животных. В опросе приняли участие более тысячи представителей компаний.

Коты чаще всего выполняют в офисах функцию "антистресс". Собаки охраняют территорию. Часто встречаются в зданиях организаций рыбки и попугаи.

Известно, что к работе привлекают и редких птиц. Например, в орнитологической службе Кремля "трудятся" ястребы и филины. Они защищают памятники от ворон.

Ранее на Piter.tv: за 9 месяцев по Северо-Западу на поездах перевезли почти 5 тысяч животных без хозяев.

Фото: Piter.tv