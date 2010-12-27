Эксперт назвал шесть причин, по которым Европа не сможет обойтись без "Северного потока-2"

Заявление Еврокомиссии о том, что Европа не нуждается в газопроводе "Северный поток – 2" выглядит крайне непрофессионально. Есть как минимум шесть причин утверждать обратное. Такое мнение высказал заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По мнению представителей Еврокомиссии, Европе не нужен газопровод "Северный поток - 2", так как в будущем из-за сокращения внутреннего производства потребление газа в ЕС останется стабильным. Члены ЕК считают, что имеющаяся инфраструктура в совокупности с ростом конкурентоспособности поставок СПГ делает бессмысленным строительство "Северного потока- 2". Помимо этого, в Брюсселе пообещали и дальше поддерживать транзит российского газа через Украину. Об этом пишет ФБА "Экономика сегодня".



Заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов назвал шесть причин, почему Европе нужен "Северный поток - 2".



Первую причину эксперт связал с уходом некоторых членов ЕК со своих постов.



Вторая причина заключается в прогнозировании потребления газа в Европе, считает специалист.



Третий момент - это рост импорта российского газа в последние пару лет, рассказывает Фролов.



Четвертым фактором эксперт назвал снижение производства газа в ЕС.



Пятая причина связана с предложением СПГ, отмечает эксперт.



Последний фактор заключается в том, что в Еврокомиссии либо профнепригодны, либо делают вид, что не понимают истинных целей строительства "Северного потока-2".



Фото:ВКонтакте/Виктор Пашков



