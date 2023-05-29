Шесть петербуржцев оказались в больнице после первых падений на льду

Первые пострадавшие от наледи в Петербурге получают помощь врачи фиксируют рост травм.

Шесть жителей Санкт-Петербурга были госпитализированы после первых серьёзных падений на гололёде, сообщили медики.

В Северной столице зарегистрированы первые случаи травм, связанных с ранним появлением наледи на улицах. По данным НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе, с 15 ноября сюда доставлены шесть человек с переломами средней степени тяжести. У пострадавших выявлены повреждения голеностопного сустава, а также переломы костей лучезапястной области.

В учреждении уточнили, что "показатели 2025 года сопоставимы с данными аналогичного периода прошлого года", что указывает на стабильность сезонной статистики.

Фото: Piter.TV