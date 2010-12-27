Некто от имени Навального заминировал шесть школ в Петербурге

Под удар злоумышленников попал также "Ленфильм".

В Петербурге прошла очередная волна лжеминирований. Утром 13 марта некто от имени Навального сообщил о бомбах в школах Красносельского и Московского районов города. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Незнакомец разослал информацию о минировании в шесть учебных заведений с адресов a.navalny@mailfence.ru и a.navalny@mailfence.com. Из школ в общей сложности эвакуировали более пяти тысяч человек, однако взрывных устройств так и не нашли.

Этим же днем в службу "112" позвонил мужчина и представился ясновидящим Александром Петровичем. Он заявил, что заминировал "Ленфильм". Около 100 человек пришлось вывести на улицу. Стражи порядка проверили восемь корпусов киностудии на Каменноостровском проспекте, 10, и ничего не нашли.

Волна ложных минирований накрыла Петербург в начале февраля. С этого времени некоторые здания проверяли не один раз. Под удар злоумышленников чаще всего попадают школы, вузы, больницы и торговые центры. Ранее автор(ы) анонимок подписывался Владимиром Путиным и Бараком Обамой.

Фото: Piter.TV