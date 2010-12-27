Теперь здания в Петербурге "минирует" Барак Обама

В четверг в Петербурге "заминировали" 205 объектов.

На шестой день волны эвакуация хулиганы "заминировали" 205 объектов. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Письма 21 февраля начали приходить в 10:03 и до 18:55. Электронки получили администрации торговых центров (3), общежития (18), административные здания (61), музеи (2), учебные заведения (17), театры (1), медицинские учреждения (9), гостиница (1), станции метрополитена (69) и еще 25 других объектов.

Послания остаются прежними, только подписаны они теперь именем не Владимира Путина, а именем Барака Обамы.

С уважением, Барак Хусейн Обама.

Из 205 объектов было эвакуировано 46 563 человека. При осмотрах задействовано 818 сотрудников МВД.

Фото: Piter.TV