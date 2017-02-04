За 20 февраля "Путин" заминировал 58 зданий Петербурга

Анонимные террористы за день успели сообщить о 58 угрозах для жизни людей.

За последние стуки злоумышленники сообщили о 58 лжеминированиях в Петербурге. Такую статистику предоставила пресс-служба правоохранительных органов по городу.

Среди эвакуированных учреждений: 12 ТРК, включая обе "Меги", "Водоканал", 22 учебных заведения, 19 больниц, трех административных офисах и других местах массового скопления. Ни в одном объекте взрывоопасных предметов не нашли. По прежнему, преступники подписывают угрозы именем Владимира Путина.

На данный момент полиция расследует серию "телефонных терактов".

Ранее Piter.tv писал о том, что больница на Крестовском примет всех пациентов, которым пришлось два месяца ждать врачебной помощи.

Фото: Piter.tv