Больница на Крестовском примет всех пациентов, которым пришлось два месяца ждать врачебной помощи

Прокуратуры вынесла представление на адрес руководства медицинского учреждения.

Прокуратура Петербурга взяла под контроль вопрос с неприемом пациентов в 9 городской больнице, расположенной на Крестовском острове. По данным очевидцев, они ждут очереди около двух месяцев. Как отмечает пресс-служба надзорного ведомства, руководству учреждения предписали устранить нарушения, а виновных привлечь к ответственности.

Отметим, что с жалобой на больницу обратился местный житель. Он рассказал, что направлен на консультацию 27 декабря 2018 года, а попал к врачу-специалисту только 7 февраля. Нашлось еще девять человек, ставшими жертвами данного произвола. На данный момент в двухмесячной очереди находятся еще более 40 петербуржцев.

Согласно российскому законодательству, срок оказания первичной медицинской помощи не может превышать 14 календарных дней.

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Фото: Piter.tv