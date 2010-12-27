Учёные нашли непорочно зачавшую рыбу

Шотландские учёные обнаружили у трёхиглой колюшки странное биологическое отклонение.

Как сообщает научное издание "Scientific Reports", рыба-колюшка зачала и выносила более десятка мальков. Странность заключается в том, что у данного вида меченую икру оплодотворяет самец.



Непорочно зачавшая рыба получила от учёных имя Мария. Биологи не могут дать однозначный ответ на то, как же произошло оплодотворение. Но большинство экспертов уверены, что это новая ступень эволюции трёхиглых колюшек. Подобный случай в истории биологии происходит не впервые. Ранее уже была обнаружена рыба, непорочно зачавшая своё потомство. Но нынешняя ситуация интересна тем, что трёхиглая корюшка Мария после производства на свет потомства смогла выжить. Предыдущие случаи заканчивались гибелью рыб, икринки были также не жизнеспособны.

Ихтиологи добавили, что оплодотворение произошло при участии воды, в которой обитала самка. Поток воды транспортировал к колюшке сперму самца, оплодотворяющего отложенные другой самкой икринки.

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