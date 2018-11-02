Шесть фильмов из РФ попали в число претендентов на "Золотой глобус"

Об этом стало известно на Американском кинорынке.

О том, что в лонг-лист популярной американской премии попали шесть российских картин, ТАСС рассказала рганизатор стенда московских кинокомпаний и студий Created in Moscow Евгения Маркова.

В число избранных фильмов от России попали "Дылда", "Кадиш", "Бык", "Спасти Ленинград", "Странники терпенья" и "Дикая лига".

В общий список зарубежных номинантов "Золотого глобуса" попали более 90 фильмов из 65 стран. Основных претендентов на награду за лучший иностранный фильм назовут 9 декабря.

Ранее мы сообщали, что опубликован трейлер сериала "Прислуга" М. Найт Шьямалана.

Видео: YouTube/ AwardsShowNetwork