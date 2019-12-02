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Шесть енотов отправились из петербургского аэропорта на выставку в Южно-Сахалинск

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Еноты отправятся из Санкт-Петербурга в Москву, а далее в Южно-Сахалинск для участия в выставке.

Шесть енотов отправились из петербургского аэропорта в Южно-Сахалинск. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Помимо визуальной оценки состояния здоровья будущих пассажиров, специалисты с помощью считывателя микрочипов, предназначенного для идентификации животных, получили информацию с чипов, находящихся под кожей енотов.

По результатам проведенных исследований инспекторы  сделали вывод об отсутствии нарушений ветеринарного законодательства и удовлетворительном состоянии здоровья животных

Еноты отправятся из Санкт-Петербурга в Москву, а далее в Южно-Сахалинск для участия в выставке.

Побег из Енотовиля: еноты вскрыли замок и сбежали из дома. 

Видео: пресс-служба Управления Россельхознадзора

Теги: еноты, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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