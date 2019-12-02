Шесть енотов отправились из петербургского аэропорта на выставку в Южно-Сахалинск

Еноты отправятся из Санкт-Петербурга в Москву, а далее в Южно-Сахалинск для участия в выставке.

Шесть енотов отправились из петербургского аэропорта в Южно-Сахалинск. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора.

Помимо визуальной оценки состояния здоровья будущих пассажиров, специалисты с помощью считывателя микрочипов, предназначенного для идентификации животных, получили информацию с чипов, находящихся под кожей енотов.

По результатам проведенных исследований инспекторы сделали вывод об отсутствии нарушений ветеринарного законодательства и удовлетворительном состоянии здоровья животных

Еноты отправятся из Санкт-Петербурга в Москву, а далее в Южно-Сахалинск для участия в выставке.

Побег из Енотовиля: еноты вскрыли замок и сбежали из дома.

Видео: пресс-служба Управления Россельхознадзора