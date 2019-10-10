Шесть человек эвакуировали из горящего офисного здания на Звенигородской

Число пострадавших увеличилось до двух человек.

Днем 14 мая в Адмиралтейском районе Петербурга начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В пресс-службе уточнили, что огонь трехэтажном офисном здании размером 45х45 метров. Пожарные эвакуировали шесть человек.

На место выехало 30 спасателей и шесть единиц техники.

В 14:31 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. Позже выяснилось, что число пострадавших увеличилось до двух человек. Всего с огнем борются 45 пожарных и 10 единиц техники.

Ранее мы писали, что ночью загорелись склады на Литовской улице. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.tv