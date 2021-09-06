Ночью загорелись склады на Литовской улице

В ночь на субботу, 14 мая, в Выборгском районе Петербурга начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Информация о пожаре поступила в 01:17 на пульт спасателей. В складских помещениях площадью 80 квадратных метров, загорелась обстановка на 3 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших.
На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и 2 пожарные машины. Его потушили в 01:57.
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Фото: Piter.tv
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