Ночью загорелись склады на Литовской улице

Обошлось без пострадавших.

В ночь на субботу, 14 мая, в Выборгском районе Петербурга начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Информация о пожаре поступила в 01:17 на пульт спасателей. В складских помещениях площадью 80 квадратных метров, загорелась обстановка на 3 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 10 спасателей и 2 пожарные машины. Его потушили в 01:57.

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Фото: Piter.tv

