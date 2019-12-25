В Петербурге закрыли шесть баров и ночных клубов за нарушение локдауна

Шесть организаций были закрыты и опечатаны Роспотребнадзором и Следкомом. Возбуждено два уголовных дела.

Шесть заведений общественного питания опечатали за нарушение ограничений по коронавирусу во время нерабочих дней. Заведения принимали посетителей в то время, когда работать можно было только навынос. Об этом сообщила пресс-служба комитета по контролю за имуществом

С 4 по 7 ноября сотрудники комитета, Роспотребнадзора, полиции днем проверили 41 магазин, 29 точек общепита и девять организаций сферы услуг в Центральном, Адмиралтейском, Приморском и Красногвардейском районах. Нарушения выявили в семи организациях: где-то не было QR-кода или СИЗ, некоторые кафе принимали посетителей в зале.

Вечером и ночью проверили заведения в Центральном и Петроградском районе. Из 62 проверенных баров, ресторанов и ночных клубов нарушения выявили в девяти заведениях. Их, а также 19 посетителей, ждут штрафы. Шесть организаций были закрыты и опечатаны Роспотребнадзором и Следкомом. Возбуждено два уголовных дела.

По данным на 3 ноября, в Петербурге нашли 19 заведений, нарушивших антиковидные меры.

Фото: комитет по контролю за имуществом