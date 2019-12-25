В Петербурге нашли 19 заведений, нарушивших антиковидные меры

В городе прошел очередной рейд.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) совместно с комитетом по промышленной политике инновациям и торговли (КППИТ) вновь проверили предприятия и организации в сфере услуг, торговли, общественного питания и досуга на соблюдение антиковидных мер. Об этом 3 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты проверили 46 объектов торговли, 7 точек общепита и 10 организаций по предоставлению услуг, расположенных в Московском, Кировском, Выборгском, Невском, Калининском и Красногвардейском районах. Нарушения сотрудники выявили в 8 организациях, в которых отсутствовали QR-код, маски на лицах сотрудников. Также в некоторых непродовольственных магазинах отсутствовали товары первой необходимости.

Также специалисты проверили 70 заведений общепита в Центральном, Московском и Приморском районах. Большая часть заведений соблюдали антиковидные меры. Сотрудники обнаружили лишь 11 нарушителей, в отношении которых составлены протоколы.

Ранее мы писали, что комитет по культуре Петербурга намерен отозвать QR-код у театра "Буфф".

Фото: пресс-служба ККИ