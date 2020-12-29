Шесть автомобилей столкнулись в Выборгском районе

К месту аварии прибыла скорая помощь.

Днем в среду, 13 января, на Суздальском проспекте у дома №32 произошла авария, сообщили очевидцы в социальных сетях.

Кто-то не заметил очередь на мойку в правом ряду. Виновник был без страховки, передвигался на машине по договору на левого человека отметил свидетель.

Отмечается, что столкнулись "Лада" и пять иномарок. Несколько машин лишились бамперов. Достоверной информации о состоянии участников ДТП пока нет, однако, судя по фото, к месту аварии прибыли экстренные службы.

Ранее мы писали, что петербуржцы перепутали дым от генератора на "Адмиралтейских верфях" с пожаром.

Фото: vk.com/spb_today