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Петербуржцы перепутали дым от генератора на "Адмиралтейских верфях" с пожаром
Сегодня, 16:24
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nadezhda_sib

Петербуржцы перепутали дым от генератора на "Адмиралтейских верфях" с пожаром

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С территории сооружений заметили черный дым.

Очевидец сообщил о пожаре на территории "Адмиралтейских верфей". Как узнал Piter.TV от источника, вызов оказался ложным.

То, что петербуржец принял за пожар, на самом деле дым от генератора. 

Предприятие занимается проектированием, производством и модернизацией судов гражданского и военного назначения различных типов. Входит в "Объединенную судостроительную корпорацию". В этом году несколько подразделений ОСК переедут из Москвы в Петербург. 

В декабре 2020-го года "Адмиралтейские верфи" спустили на воду ЛСП "Северный полюс". 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Дмитрий Николаевич

Теги: адмиралтейские верфи, дым, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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