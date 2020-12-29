Петербуржцы перепутали дым от генератора на "Адмиралтейских верфях" с пожаром

С территории сооружений заметили черный дым.

Очевидец сообщил о пожаре на территории "Адмиралтейских верфей". Как узнал Piter.TV от источника, вызов оказался ложным.

То, что петербуржец принял за пожар, на самом деле дым от генератора.

Предприятие занимается проектированием, производством и модернизацией судов гражданского и военного назначения различных типов. Входит в "Объединенную судостроительную корпорацию". В этом году несколько подразделений ОСК переедут из Москвы в Петербург.

В декабре 2020-го года "Адмиралтейские верфи" спустили на воду ЛСП "Северный полюс".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Дмитрий Николаевич