Петербуржцы перепутали дым от генератора на "Адмиралтейских верфях" с пожаром

Очевидец сообщил о пожаре на территории "Адмиралтейских верфей". Как узнал Piter.TV от источника, вызов оказался ложным.
То, что петербуржец принял за пожар, на самом деле дым от генератора.
Предприятие занимается проектированием, производством и модернизацией судов гражданского и военного назначения различных типов. Входит в "Объединенную судостроительную корпорацию". В этом году несколько подразделений ОСК переедут из Москвы в Петербург.
В декабре 2020-го года "Адмиралтейские верфи" спустили на воду ЛСП "Северный полюс".
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Дмитрий Николаевич
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