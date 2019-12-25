ОСК переедет из столицы на Васильевский остров

Общая стоимость мероприятий обойдется в 1,4 миллиарда рублей.

Несколько подразделений ООО "Объединенная судостроительная корпорация" полностью переедут из столицы в Петербург. Новый корпус оборудуют на Васильевском острове к апрелю следующего года. Об этом сообщил глава компании Алексей Рахманов.

Первоначально переезд был намечен на в июль, но в планы вмешалась эпидемия коронавируса. В общей сложности он обойдется в 1,4 миллиарда рублей.

Одними из первых в Петербурге окажутся эксперты в сфере по военного кораблестроения.

Ранее мы рассказали о том, что архитекторы из Петербурга продумали план на случай отключения города от электричества.

Фото: aoosk.ru