Архитекторы из Петербурга продумали план на случай отключения города от электричества

Проект занял 3 место на конкурсе "21 идея для гибкого города".

Архитекторы из Москвы и Петербурга продумали план на случай обесточивания Петербурга. В ходе эксперимента, который проводился в течение 18 часов, было установлено, что над небом Северной столицы можно запустить летающие стратостаты, раздающие сети Wi-FI и LTE. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Кроме того, новаторы предложили установить в городе пункты для заряжания портативных устройств.

Отметим, что проект был представлен на конкурсе "21 идея для гибкого города". Его авторы стали третьими среди участников.

Также архитекторы предусмотрели причины, по которым Петербург может полностью лишиться электричества. Наиболее вероятные из них – природная катастрофа и искусственно созданные бедствия.

Ранее мы рассказали о том, что первые осенние выходные в Петербурге будут по-летнему теплыми.

Фото: mos-tour.com