Первые осенние выходные в Петербурге будут по-летнему теплыми

Местами пройдет дождь.

В субботу и воскресенье, 5 и 6 августа, в Петербурге ожидается теплая погода. Несмотря на то, что в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, климат все еще остается летним. Об этом сообщило Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Оба дня в темное время суток столбик термометра максимально покажет +13 градусов, а днем температура повысится до +20 градусов.

Порывы южного и юго-западного ветра будут достаточно слабыми в течение двух суток. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее мы рассказали о том, что в сквере на улице Марата появятся новые растения.

Фото: Pixabay