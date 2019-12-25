Схема движения в трёх районах Петербурга изменится с 18 августа

Временные трудности автомобилистов будут вызваны прокладкой инженерных сетей и ремонтом Биржевого моста.

С четверга, 18 августа, автомобилистам придётся искать альтернативные маршруты в трёх районах Северной столицы. Как сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), ограничения введут из-за ремонта моста и инженерных сетей.

В частности, схема отвода транспорта изменится в Василеостровском районе, где по 30 сентября будет открыто движение по улице Одоевского из-за ремонта Биржевого моста.

В Красносельском районе на тот же срок будет ограничен проезд на перекрестке проспекта Красных Командиров и Красносельской улицы в связи с реконструкцией инженерных коммуникаций. Аналогичные работы пройдут и в Невском районе на участке Фаянсовой улицы от улицы Седова до улицы 2-й Луч. Однако там мероприятия продлятся на день дольше, до 31 августа.

Ранее мы сообщили о том, что обещанные Смольным информационные табло так и не появились на остановках.

Фото: Piter.TV