Обещанные Смольным информационные табло так и не появились на остановках

Примечательно, что чиновники Смольного и лица, ответственные за проведение так называемой транспортной реформы, обещали установить информационные табло на всех остановках общественного транспорта до 15 июля.

Ответственные за проведение транспортной реформы в Санкт-Петербурге чиновники не смогли сдержать обещание по установке информационных табло на новых автобусах. Более того, таблички с расписанием движения общественного транспорта отсутствуют даже на начальных остановках маршрутов.

Администрация сообщества "Дежурный по Питеру" опубликовала жалобу от возмущенной жительницы Старого Петергофа. Девушка недовольна тем, что на начальной остановке маршрута отсутствует расписание движения автобуса №103.

"Старый Петергоф, маршрут 103, около ЖД вокзала стоит автобус 103, когда поедет неизвестно. Неужели трудно сделать расписание хотя бы на начальных остановках маршрута. На остановке до меня стояло 6 человек, я с ними простояла еще 13 минут, за это время я могла уехать с другой остановки", — возмущена петербурженка.

Женщина подчеркивает, что, когда человек торопится – важна каждая минута.

"Человек приходит на остановку - автобус только ушел и ждать 15 и более минут или сейчас подойдет?" — подытожила жительница Старого Петергофа.

Примечательно, что чиновники Смольного и лица, ответственные за проведение так называемой транспортной реформы, обещали установить информационные табло на всех остановках общественного транспорта до 15 июля. Соответствующее громкое заявление прозвучало в рамках диалога между вице-губернатором Кириллом Поляковым и заместителем начальника управления информирования пассажиров ГКУ "Организатор перевозок" Романом Агапитовым.

Однако, как показала практика, обещанные таблички с информацией о движении общественного транспорта так и не появились на остановках.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что более 130 новых автобусов, закупленных правительством Санкт-Петербурга в рамках проведения транспортной реформы, не соответствуют нормам НМТО об экологичном топливе.

Фото: Piter.tv