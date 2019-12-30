Шел 29-й день... В Петербурге снова эвакуируют суды

Каждый рабочий день в Петербурге уже не обходится без принудительной эвакуации районных судов. Волна лжеминирований не обошла и вторник, 21 января. О паузе в работе девяти судов сообщила объединенная пресс-служба учреждений.
Некоторые из судов уже вернулись к работе. Судя по всему, сегодня анонимные шантажисты не оставляли в электронных письмах дополнительных сообщений. Напомним, что сегодня 29-й день эвакуаций городских учреждений.
Тем временем, затворы дамбы в Петербурге частично закрыли из-за угрозы наводнения.
Фото: Piter.tv
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