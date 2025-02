Шеф Пентагона рассказал о сложностях урегулирования на Украине

Пит Хегсет призвал страны НАТО к честному общению по решению украинского конфликта.

Шеф американского министерства по обороне Пит Хегсет считает, что мирное урегулирование регионального кризиса на Украине потребует от обеих сторон конфликта "признать то, чего они не хотят". Такую позицию шеф Пентагона высказал во время своего прибытия на заседание в Брюсселе глав профильных ведомств от стран-членов Североатлантического военного альянса. При этом своей задачей в качестве представителя Пентагона иностранный чиновник видит необходимость говорить реальные вещи о ситуации. Он добавил, что Вашингтон ждет от своих международных союзников по НАТО честного разговора по проблеме.

Это потребует от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят признавать. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Глава Пентагона назвал Трампа лучшим переговорщиком в мире.

