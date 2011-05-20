Песков: Россия ждет нового раунда переговоров по Украине

Россия ждет нового раунда переговоров по Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на вопрос, согласны ли власти с публикацией Financial Times, в которой говорится, что переговоры встали на паузы из-за того, что президент США Дональд Трамп якобы утратил интерес к ним. Песков отметил, что Москва ждет следующего раунда переговоров.
Мы ждем следующего раунда переговоров. Пока, к сожалению, по понятным причинам место и время до сих пор не согласованы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
