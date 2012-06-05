По его словам, Вашингтон пытается улучшить ситуацию на мировом энергорынке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле прокомментировали новость о смягчении санкций против российской нефти. По словам Пескова, Вашингтон пытается улучшить ситуацию на мировом энергорынке. Он подчеркнул, что это совпадает с интересами Москвы.

Мы считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально. Такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что США разрешили покупку российской нефти, погруженной на суда до 12 марта.

