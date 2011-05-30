В Кремле рассказали о том, какие рабочие контакты у России происходят сейчас с американцами и украинцами.

В Москве рассказали о том, что работа трехсторонней группы "Россия—США—Украина" по вопросам безопасности в настоящее время поставлена на паузу. Соответствующий комментарий журналистам из газеты "Известия" сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что по-прежнему проводится работа по направлению обмена военнопленными с киевским режимом. Также специальный представитель главы России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев продолжает контактировать с американскими коллегами по экономическим вопросам.

Напомним, что с начала текущего года состоялись три раунда трехсторонних переговоров "России—США—Украины". Последний диалог по мирному урегулированию регионального кризиса состоялся в Женеве 17-18 февраля. Четвертая встреча должна была состояться в начале марта 2026 года, но позже ее перенесли из-за конфликта, разгоревшегося на Ближнем Востоке.

Песков: сигнала от ЕС о желании вести диалог по топливу не поступало.

