Пит Хегсет оценил вчерашний разговор между Белым домом и Кремлем.

Глава американского министерства по обороне Пит Хегсет назвал лидера Белого ома от Республиканской партии США Дональда Трампа "лучшим переговорщиком в мире" после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Такую позицию шеф Пентагона высказал во время своего прибытия на заседание в Брюсселе глав профильных ведомств от стран-членов Североатлантического военного альянса. Иностранный чиновник объяснил, что власти из Вашингтона рассчитывают, что разговор с Кремлем, а также лидером киевского режима Владимиром Зеленским в дальнейшем скажутся на достижении сторонами регионального конфликта длительного и устойчивого мира на Украине.

Как вы вчера наблюдали, в мире есть один человек, способный собрать стороны вместе для достижения мира, и это президент Дональд Трамп. Он это продемонстрировал вчера, поговорив и с Владимиром Путиным, и с Зеленским, добиваясь, как мы надеемся, долговременного устойчивого мира. Пит Хегсет, глава Минобороны США

Пит Хегсет заметил, что Дональд Трап поставил перед собой цель по предотвращению дальнейших убийств, гибели людей и достижению мира в Европе. В Пентагоне уточнили, что все эти пункты отвечают национальным интересам как США, так и всего континента в целом.

Фото и видео: YouTube / The Times and The Sunday Times