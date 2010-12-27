Шатов перейдёт из "Зенита" в ФК "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Шатов С 5 февраля будет играть за ФК "Краснодар".

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов перейдёт в футбольный клуб "Краснодар" в ближайшее время. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Переговоры "Краснодара" с "Зенитом" по вопросу перехода полузащитника Олега Шатова вошли в финальную стадию. Ожидается, что игрок присоединится к горожанам на сборах в Марбелье уже 5 февраля", - уточняет издание.

Ранее было известно, что главный тренер "Зенита" не взял на сборы в Дубаи Шатова и Дзюбу. И уже с 11 января "Краснодар" интересовался Шатовым: "Зенит" собирается продать сразу семерых игроков.

Фото: ФК "Зенит"