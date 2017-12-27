"Зенит" собирается продать сразу семерых игроков

Целая группа футболистов может покинуть петербургский "Зенит" этой зимой.

Этой зимой главный тренер "Зенита" Роберто Манчини намерен продать своих игроков: Артема Дзюбу, Олега Шатова, Кристиана Нобоа, Юрия Лодыгина, Ивана Новосельцева, Дмитрия Богаева и Максима Карпова, сообщает "Спорт-Экспресс".

Известно, что наиболее решительно Манчини настроен к нападающему Дзюбе и полузащитнику Шатову. Он не собирается брать их на сбор клуба.

Также сообщается, что Дзюбой и Шатовым заинтересован ФК "Краснодар". Кроме того, у "Краснодара" "Зенит" хочет приобрести Федора Смолова.

Фото: сайт ФК "Зенит"