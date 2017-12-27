Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе
"Зенит" собирается продать сразу семерых игроков
Сегодня, 18:30
0
ProkVad
686

"Зенит" собирается продать сразу семерых игроков

0
 
 

Целая группа футболистов может покинуть петербургский "Зенит" этой зимой.

Этой зимой главный тренер "Зенита" Роберто Манчини намерен продать своих игроков: Артема Дзюбу, Олега Шатова, Кристиана Нобоа, Юрия Лодыгина, Ивана Новосельцева, Дмитрия Богаева и Максима Карпова, сообщает "Спорт-Экспресс".

Известно, что наиболее решительно Манчини настроен к нападающему Дзюбе и полузащитнику Шатову. Он не собирается брать их на сбор клуба.

Также сообщается, что Дзюбой и Шатовым заинтересован ФК "Краснодар". Кроме того, у "Краснодара" "Зенит" хочет приобрести Федора Смолова. 

Фото: сайт ФК "Зенит"

 

 

Теги: зенит , спб , спорт , футбол
Категории: Лента новостей Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5