Шатов: "Если мы достойны играть в плей-офф, значит, из группы выйдем"

Полузащитник "Зенита" Олег Шансов рассказал о шансах петербургского футбольного клуба выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Интервью с игроком опубликовал официальный сайт "Зенита".

Шатов заявил, что если команда достойна играть в плей-офф, значит успешно выйдет из группы. Футболист отметил, что ситуация в руках игроков и, отчасти, в руках удачи. Везение – одна из деталей футбола, но и ее нужно заслужить, а сами футболисты должны уметь признавать поражения и делать из них выводы.

Также Шатов рассказал, что "Зениту" было интересно сравнить себя с серьезными соперниками, занимавшим лидирующие позиции на национальных чемпионатах. Вспоминая матч с "Лейпцигом", футболист отметил, что немцы намного превзошли петербуржцев, хотя у зенитовцев были шансы обыграть зарубежную команду.

Если проиграли, значит, со своими задачами не справились. Что касается нашего чемпионата, при всем к нему уважении, в России нет ни одной команды уровня "Лейпцига" – заявил полузащитник.

Футболист сказал, что для побед нужны жесткая дисциплина и высокая самоотдача.

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов "Зенит" – "Лион" рассудит итальянец Даниэле Орсато.

Фото: ФК "Зенит" / ВКонтакте