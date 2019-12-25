Агент Олега Шатова подтвердил интерес "Рубина"

В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провел 8 игр и забил два мяча.

Агент полузащитника "Зенита" Олега Шатова, Кахор Муминов, в интервью изданию "Спорт-Экспресс" рассказал об интересе казанского "Рубина".

Мы контактировали с "Рубином" - как и с рядом других команд, поскольку до завершения соглашения Олега с "Зенитом" остается менее полгода, и у нас есть право вступать в переговоры с другими клубами. Но пока никаких решений по поводу дальнейшей карьеры Шатова не принято. Кахор Муминов, футбольный агент

Напомним, Олег Шатов играет в "Зените" с августа 2013 года. В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провесь 8 матчей и забил два гола.

Ранее мы писали о том, что "Рубин" хочет приобрести Олега Шатова.

Фото: fc-zenit.ru