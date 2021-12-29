Шаскольский заявил, что штрафы для металлургов в делах по прокату "могут удивить"

Он сказал, что штрафы в отношении металлургов могут быть больше, чем по Google.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил в интервью телеканалу RTVI, что штрафы в отношении "Северстали", НЛМК и ММК в делах ФАС по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат "могут удивить". Он сказал, что штрафы тут могут больше, чем по Google.

Шаскольский подчеркнул, что по металлургам у ведомства накопилось уже около 100 томов. При этом дело еще в процессе.

Напомним, что в отношении "Северстали", ММК и НЛМК ФАС возбудила дела в апреле.

Ранее м писали, что ФАС не видит нарушения конкуренции в отсутствии в РФ иностранных вакцин от COVID-19.

Фото и видео: Youtube/RTVI Новости