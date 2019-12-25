Глава ФАС не видит нарушения конкуренции в отсутствии в РФ иностранных вакцин от COVID-19

Максим Шаскольский также оценил работу над ЖНВЛП.

Глава Федеральной антимонопольной службы не видит нарушения конкуренции в отсутствии на территории России иностранных вакцин от COVID-19. Такой ответ руководитель ведомства Максим Шаскольский дал в интервью журналистам телеканала RTVI.

У нас, вы знаете, есть несколько вакцин. Кроме того, цены на них устанавливаются, также они включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цены устанавливаются государством. Максим Шаскольский, глава ФАС России

Комментируя реализацию ЖНВЛП, глава ФАС заявил о том, что надзорное ведомство работает над увеличением количества входящих в него пунктов. Специалисты создали методику по установке оптовых надбавок на данные лекарства. Эти показатели будут пересмотрены для регионов страны.

ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в 2022 году.

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