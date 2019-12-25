Глава ФАС не видит нарушения конкуренции в отсутствии в РФ иностранных вакцин от COVID-19

Глава Федеральной антимонопольной службы не видит нарушения конкуренции в отсутствии на территории России иностранных вакцин от COVID-19. Такой ответ руководитель ведомства Максим Шаскольский дал в интервью журналистам телеканала RTVI.
У нас, вы знаете, есть несколько вакцин. Кроме того, цены на них устанавливаются, также они включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цены устанавливаются государством.
Максим Шаскольский, глава ФАС России
Комментируя реализацию ЖНВЛП, глава ФАС заявил о том, что надзорное ведомство работает над увеличением количества входящих в него пунктов. Специалисты создали методику по установке оптовых надбавок на данные лекарства. Эти показатели будут пересмотрены для регионов страны.
ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в 2022 году.
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