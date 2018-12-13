В новой серии "Простоквашино" Шарик загипнотизировал Печкина

В сети появилась 15-я по счету серия.

"Союзмультфильм" опубликовал на своем YouTube-канале новую серию "Возвращения в Простоквашино". В 15-м эпизоде Шарик сооружает гипнокруг и испытывает устройство на друзьях.

Как оказалось, кот Матроскин гипнозу не поддается, чего не скажешь о почтальоне Печкине. Он каждый раз впадает в транс при виде гипнокруга и начинает совершать нетипичные для себя поступки.

Режиссером нового эпизода стала Евгения Жиркова. "Союзмультфильм" публикует по серии в месяц, начиная с апреля 2018 года.

Ранее мы писали, что Кот Матроскин дебютировал на радио с новой рубрикой.

Видео: YouTube / "Союзмультфильм"