Шарапова снялась с турнира St.Petersburg Ladies Trophy из-за травмы

Известная спортсменка повредила плечо на тренировке.

Известная российская спортсменка Мария Шарапова была вынуждена сняться с соревнований St.Petersburg Ladies Trophy из-за травмы. Известно, что теннисистка повредила плечо на тренировке. Степень серьезности не уточняется, однако продолжить выступление на турнире девушка уже не сможет. Об этом пишут петербургские СМИ.

Напомним, Мария Шарапова в первом круге первенства обыграла представительницу Австралии Дарью Гаврилову (6:0, 6:4). Во втором круге спортсменка должна была играть с Дарьей Касаткиной.

Ранее мы писали, что Мария Шарапова выложила фотографии из Санкт-Петербурга.

Фото: pixabay.com