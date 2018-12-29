Мария Шарапова выложила фотографии в Санкт-Петербурге

Кроме тренировок спортсменка успевает еще и погулять по городу на Неве.

Теннисистка Мария Шарапова выиграла у первой соперницы в теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy. После победы наша соотечественница отправилась покорять культурную столицу: она впервые оказалась в Петербурге.

В аккаунтах в социальных сетях спортсменки появились фотографии, сделанные на заснеженной набережной города, а также в "Эрмитаже". На снимках Шарапова подпрыгивает и радостно улыбается. Ранее теннисистка сходила в Мариинский театр.

Напомним, что в Северную столицу бывшая первая ракетка мира приехала еще 24 января. Она прибыла вместе со своей мамой.

Фото: Twitter/MariaSharapova



