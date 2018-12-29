Мария Шарапова прогулялась по заснеженной Петроградке

Теннисистка прилетела в Петербург для участия в турнире St.Petersburg Ladies Trophy.

Теннисистка Мария Шарапова, которая прилетела в Петербург для участия в турнире St.Petersburg Ladies Trophy, прогулялась по заснеженной Петроградке. Спортсменка поделилась красочной и полной эмоций фотографией на своей странице в Instagram.

"От тренировок до туриста всего несколько минут", — именно так подписала снимок Шарапова.

Подписчики теннисистки похвалили ее за веселый снимок и посоветовали потеплее одеваться, чтобы не замерзнуть в Северной столице.

Напомним, что самолет, на борту которого находилась Мария Шарапова, приземлился в Пулково днем 24 января. Девушка впервые примет участие в турнире St.Petersburg Ladies Trophy. Соревнования будут проходить в Петербурге с 28 января по 3 февраля.

Фото: Instagram / mariasharapova