Шарапова прилетит в Петербург для участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy

Организаторы хотят провести экскурсию для спортсменкки.

Известная российская теннисистка Мария Шарапова прилетит в Петербург на турнир St. Petersburg Ladies Trophy. Событие будет проходить в городе на Неве с 28 января по 3 февраля. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора турнира, заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева.

Директор петербургского турнира Наталья Камельзон заявила, что Мария прилетит в Петербург в сопровождении команды из четырех человек. С ней приедут два тренера, физиотерапевт и мама.

Добавим, что St. Petersburg Ladies Trophy пройдет в Петербурге в четвертый раз. Шарапова не только первый раз примет участие в этом турнире (ранее была дисквалификация и травма), но и впервые побывает в Северной столице. В связи с чем организаторы решили провести для спортсменки экскурсию по городу.

Ранее мы писали, что Смольный объяснил все три названия стадиона на Крестовском.

Фото: pixabay.com