Владислав Шапша объяснил, почему фестиваль перестал проводиться в регионе.

Неоднократный перенос местными властями музыкального фестиваля "Нашествие" не означает, что мероприятие больше не может "прописаться" в российском регионе. Локация для него уже подобрана, однако "Нашествие" целесообразно проводить после завершения специальной военной операции по этическим соображениям. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" губернатор Калужской области Владислав Шапша. Российский чиновник выступил на полях Петербургского международного экономического форума.

Место уже подобрано, но "Нашествие" целесообразно проводить после СВО - по этическим соображениям. Владислав Шапша, глава Калужской области

Шапша призвал создать единую систему контроля за трудовыми мигрантами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости