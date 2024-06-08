Шапша рассказал, когда стоит ожидать "Нашествия"

Неоднократный перенос местными властями музыкального фестиваля "Нашествие" не означает, что мероприятие больше не может "прописаться" в российском регионе. Локация для него уже подобрана, однако "Нашествие" целесообразно проводить после завершения специальной военной операции по этическим соображениям. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" губернатор Калужской области Владислав Шапша. Российский чиновник выступил на полях Петербургского международного экономического форума.
Место уже подобрано, но "Нашествие" целесообразно проводить после СВО - по этическим соображениям.
Владислав Шапша, глава Калужской области
Шапша призвал создать единую систему контроля за трудовыми мигрантами.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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