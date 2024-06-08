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Шапша рассказал, когда стоит ожидать "Нашествия"

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Владислав Шапша объяснил, почему фестиваль перестал проводиться в регионе.

Неоднократный перенос местными властями музыкального фестиваля "Нашествие" не означает, что мероприятие больше не может "прописаться" в российском регионе. Локация для него уже подобрана, однако "Нашествие" целесообразно проводить после завершения специальной военной операции по этическим соображениям. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" губернатор Калужской области Владислав Шапша. Российский чиновник выступил на полях Петербургского международного экономического форума.

Место уже подобрано, но "Нашествие" целесообразно проводить после СВО - по этическим соображениям.

Владислав Шапша, глава Калужской области

Шапша призвал создать единую систему контроля за трудовыми мигрантами.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владислав шапша, калужская область, нашествие, пмэф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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