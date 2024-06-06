Шапша призвал создать единую систему контроля за трудовыми мигрантами

Глава Калужской области рассказал о необходимости ужесточения наказаний для иностранцев.

В России необходимо сформировать единую государственную межрегиональную систему контроля за трудовыми мигрантами. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" губернатор Калужской области Владислав Шапша. Российский чиновник выступил на полях ПМЭФ. По словам эксперта, такая инициатива позволит властям фиксировать нарушения иностранцами в сфере законодательства. Он добавил, что в этом случае приезжих из-за границы – "высылка без права возвращения".

Чтобы они не терялись между регионами. Чтобы за этой внешней свободой не создавались угрозы и криминального и общественного характера, нужно создавать эту единую систему, где четко отслеживать. Владислав Шапша, глава Калужской области

Напомним, что Калужская область является самым активным регионом страны в вопросе оптимизации миграционной политики. Ужесточение мер ведется с февраля 2022 года. Это произошло после того, как губернатор Владислав Шапша в миграционном центре пообщался с иностранным гражданином, который не понимал русского языка, однако этот мужчина все же владел сертификатом о знании языка.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости