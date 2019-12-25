"Шанхайские Драконы" обвинили КХЛ после инцидента с болельщиками в Петербурге

Клуб назвал "странным" отношение лиги после того, как фанатов в его атрибутике не пустили на матч со СКА.

Хоккейный клуб "Шанхайские Драконы" опубликовал официальное заявление, в котором резко раскритиковал позицию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по инциденту с недопуском болельщиков в его атрибутике на матч с петербургским СКА. Ранее КХЛ признала действия арены правомерными, поскольку китайский клуб направил список официальной символики лишь за девять минут до начала игры.

Вдвойне странно видеть такое отношение к нашему клубу, учитывая его международный статус, а также позицию КХЛ, которая всегда подчёркивала свою открытость и уважение к иностранным членам лиги. Данным заявлением КХЛ создаёт опасный прецедент, пользуясь которым любой клуб теперь может не допускать болельщиков гостей на свои арены. Пресс-служба "Шанхайских Драконов"

Матч в Санкт-Петербурге завершился победой СКА в овертайме со счетом 3:2. Решающую шайбу забросил защитник хозяев Тревор Мёрфи на третьей секунде дополнительного времени после того, как основное время закончилось со счетом 2:2. Инцидент с болельщиками может получить дальнейшее развитие, поскольку китайский клуб настаивает на пересмотре сложившейся практики.

Фото: Telegram / Путь Дракона | Шанхай Дрэгонс