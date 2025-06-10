Шампиньоны пробили асфальт в центре Петербурга

Оказалось, что грибы выросли буквально в паре шагов от станции метро "Маяковская".

Рядом с Невским проспектом, в одном из дворов Петербурга, появились шампиньоны, проросшие прямо сквозь асфальт. Эта новость появилась в сообществе грибников Петербурга в социальной сети "ВКонтакте", пишет "Вечерний Петербург".

Оказалось, что грибы выросли буквально в паре шагов от станции метро "Маяковская".

Первым необычным зрелищем поделилась жительница Центрального района Светлана Милованова, увидев грибы совершенно случайно. Она выразила своё восхищение произошедшим.

Ранее мы сообщили о том, что самый большой в Европе Музей грибов появится в Петербурге. Особенность музея заключается в том, что коллекция будет представлена настоящими лесными грибами из Ленинградской области, а не искусственными моделями или трехмерными копиями. Грибы разместят в специальных экспозициях, воссоздающих их природные условия обитания, что позволит посетителям лучше понять особенности их роста и распространения.

Фото: ВКонтакте / Грибы и и Грибники СПб