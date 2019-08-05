Шаманы на Байкале принесли в жертву барана для прекращения пожаров и наводнений

По данным на 4 июля, в России действуют 470 очагов возгораний.

Шаманы на байкальском острове Ольхон провели обряд жертвоприношения (тайлаган), который, согласно их верованиям, должен, в том числе, способствовать прекращению в Сибири лесных пожаров и паводков. Об этом сообщили российские СМИ.

По традиции, обряд включил в себя жертвоприношение, подношение даров и призвание счастья и удачи. Сначала шаманы разложили перед собой еду – чай, сладости, молоко и водку. Часть еды отдаются местным духам, вторую часть люди едят дома сами, чтобы привлечь удачу. Во время обряда шаманы били в бубны, ходили кругами и обращались к духам. После этого в костер шаманы положили разделанную тушу барана.

По данным на 4 июля, в России действуют 470 очагов возгораний.

Видео: из горящих лесов Иркутской области в поисках еды выбежали лисята.

Источник видео: YouTube/ DjDENISOVA