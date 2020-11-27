Шайба Задорова не помогла "Калгари" уйти от поражения в матче с "Нью-Джерси"

В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей и забросил три шайбы.

"Калгари" уступил "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Защитник "Калгари" Никита Задоров забросил одну из шайб в ворота гостей. Россиянин отметился результативным действием в третьем периоде и помог своей команде сравнять счет.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 10 матчей и забросил три шайбы.

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Видео: YouTube / SPORTSNET