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Шайба Задорова не помогла "Калгари" уйти от поражения в матче с "Нью-Джерси"

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В нынешнем сезоне защитник провел 10 матчей и забросил три шайбы.

"Калгари" уступил "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Защитник "Калгари" Никита Задоров забросил одну из шайб в ворота гостей. Россиянин отметился результативным действием в третьем периоде и помог своей команде сравнять счет.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Задоров провел 10 матчей и забросил три шайбы.

Ранее мы сообщали, что четыре очка Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Баффало".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: никита задоров, хк калгари флеймз, хк нью-джерси дэвилз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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