В Петербурге перед судом предстанут девять человек за организацию незаконной миграции

С марта 2019 года по март 2020 года, а также в ноябре 2023 года фигуранты обеспечили фиктивное трудоустройство с целью продления патента, а также осуществили фиктивную постановку на миграционный учет 192 граждан стран ближнего зарубежья, 102 из которых незаконно оформили или переоформили трудовой патент.

В Петербурге в суд направлено уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Подробности сообщили в региональной пресс-службе МВД.

На скамью подсудимых отправятся девять жителей Петербурга и Ленинградской области: шесть женщин и трое мужчин в возрасте от 28 до 54 лет. Следствием установлено, что организатором нелегального бизнеса является 46-летняя жительница Всеволожского района, которая создала организованную группу из числа своих близких знакомых и коллег по бизнесу. Каждому участнику была отведена своя роль в преступной схеме – один подыскивал клиентов из числа приехавших в регион граждан стран ближнего зарубежья, другие оформляли подложные документы, отвозили их в государственные органы, получали на их основании подтверждающие документы об успешной регистрации или оформлении-переоформлении трудового патента. Был среди участников группы и свой "юрист", 41-летняя петербурженка, готовая в случае административного задержания оказать мигрантам помощь и привезти все недостающие или отсутствующие у них документы.

Свою деятельность подозреваемые вели под видом аутсорсинга персонала. Для этого было создано несколько подконтрольных юридических лиц. Регистрировали мигрантов в нескольких хостелах.

С марта 2019 года по март 2020 года, а также в ноябре 2023 года фигуранты обеспечили фиктивное трудоустройство с целью продления патента, а также осуществили фиктивную постановку на миграционный учет 192 граждан стран ближнего зарубежья, 102 из которых незаконно оформили или переоформили трудовой патент.

С мигрантов брали от 1000 до 3500 рублей за фиктивную постановку на миграционный учет и от 25 000 до 29 000 рублей за оформление или переоформление трудового патента.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Смольненский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

В апреле в Петербурге прошли проверки среди мигрантов в поисках уклонистов.

Видео: МВД