Шайба Свечникова в овертайме принесла "Каролине" победу

Игра закончилась со счетом 3:2.

Шайба российского нападающего Андрея Свечникова в овертайме принесла "Каролине" победу над "Питтсбургом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась с результатом 3:2. В составе команды победителей заброшенными шайбами отметились на 25 и 50, 64 минутах спортсмены Джордан Стаал реализовал дубль) и Андрей Свечников. От "Питтсбурга"на 5 и 14 минутах отличились Джейк Гюнцель и Сидни Кросби.

Форвард Андрей Свечников забросил свою 23-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. На его счет записано уже 28 результативных передач в 52 проведенных матчах. Российский нападающий из "Питтсбурга" Евгений Малкин не сумел отличиться результативными действиями на встрече.

Сейчас "Каролина" возглавляет рейтинг Столичного дивизиона. Хоккеисты набрали 81 очко в 55 матчах. "Питтсбург" находится на второй позиции списка с 77 очками после 57 игр.

Шайба Сергачева принесла "Тампе" победу над "Детройтом".

Фото и видео: YouTube / PRO Hockey

